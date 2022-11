Artur Jorge: "Estamos desiludidos, fizemos o suficiente para passar"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após o triunfo sobre o Malmo (2-1) na 6.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa

Sabor agridoce: "Fizemos a nossa parte. Estamos desiludidos pela classificação final, mas não pelo que fizemos que foi suficiente para passar. Mas temos de levar isto da forma que é, vamos ter novos desafios e vamos esperar pelo sorteio para preparar a Liga Conferência da melhor forma possível."

Anarquia no final ia complicando? "Tivemos primeira parte de domínio completo. Fomos pacientes, tivemos ritmo que não foi tão forte como o que podia ser, mas percebe-se. Fizemos o segundo e quando começamos a mexer mais na equipa a equipa começou a desligar-se entre si. De um erro houve um golo do Malmo, mas o resultado nunca esteve em causa. É uma vitória com sabor amargo que nos traz o que não é o objetivo que queríamos."

Conference League: "Vai ser uma competição equilibrada e de grande nível, há equipas boas que continuam na prova e outras que baixam da Liga Europa. Tem também boas equipas, não será nunca uma competição fácil. Temos de esperar pelo sorteio para balizar os nossos objetivos. Tem muito boas equipas dos melhores campeonatos."