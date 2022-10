Artur Jorge elogia o St. Gilloise e fala de Banza: "Não se passa rigorosamente nada"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão ao jogo com o St. Gilloise, da Liga Europa, marcado para as 20h00 de quinta-feira.

Chave para a vitória: "Tudo dependerá da competência, do querer e da nossa abordagem ao jogo. Temos pela frente uma equipa muito difícil, que, tal como nós, está no primeiro lugar do grupo, com duas vitórias. Vamos tentar impor o nosso jogo porque seria muito importante descolar amanhã desta equipa".

Trabalho diferente depois da derrota no Dragão? "Venho de oito vitórias e uma derrota. O trabalho não mudou em rigorosamente nada. Tenho jogadores de grande caráter, disse-o no fim do jogo e também que já no balneário que já estavam a falar uns com os outros. Isso dá-me confiança para este jogo. Partilhei com os atletas somente as valências e o conhecimento sobre a equipa adversária. Queremos reagir, mas a ambição de ganhar é sempre a mesma. Teríamos a mesma ambição se tivéssemos tido outro resultado no Dragão".

Fará gestão com Matheus e Fabiano (suspensos para o campeonato)? "O Matheus e o Fabiano vão jogar amanhã. Não farei nenhuma gestão nesse sentido, estamos na máxima força. Tudo faremos para vencer o jogo".

Experiência do Braga na Europa é uma vantagem: "Espero que sim. O St. Gillloise vem de pré-eliminatórias na Liga dos Campeões, está em quarto lugar na liga belga e vai exigir muito de nós. É uma equipa coesa, com três centrais e dois laterais... e avançados que atacam muito bem a profundidade. Prepararei bem os meus jogadores tendo em vista o momento e não a experiência das duas equipas".

O Braga é a única equipa que ainda não sofreu qualquer golo na Liga Europa: "Não sofrer golos tem rendido pontos. Temos sido uma equipa competente a defender e o mérito é de todos. Temos sido também uma equipa muito ofensiva, a marcar golos em todos os jogos... No entanto, estamos preocupados, no entanto, só em vencer e não propriamente em detalhes".

Banza não marca há cinco jogos: "Não se passa rigorosamente nada com ele. Não é problema nenhum. Os jogadores estão a trabalhar muito bem, com grande ambição e determinação. O Banza está a trabalhar bem assim como os seus colegas no sentido de ganhar o jogo. Conto com todos e todos têm dado uma resposta muito positiva, os que têm sido titulares e os que têm jogado menos minutos. Estou extremamente satisfeito com todos até ao momento. Têm sido muito sérios no seu trabalho e no representam para o Braga".

O bom arranque do St. Gilloise: "Não é surpresa nenhuma a boa época do St. Gilloise. Sei bem aquilo do que são capazes. Conseguiram o acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões e estão empolgados pelo que têm feito na Liga da Bélgica. Sabemos bem o que fizeram com o Rangers. É uma equipa muito competente e vai exigir muito de nós para vencermos o jogo".