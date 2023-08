Artur Jorge elogia Bruma e não espera saídas: "Tenho falado com o presidente..."

Bruma é uma das grandes figuras do Braga

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão ao duelo em casa com o Famalicão, jogo agendado para as 20h15 de sexta-feira.

Artur Jorge analisou o rendimento de Bruma, traçando um quadro geral quanto a expectativas que crescem na Pedreira com jogadores muito creditados e com histórico nas seleções. Só por Portugal já jogaram Paulo Oliveira, Fonte, Ricardo Horta, Pizzi, Bruma e Rony Lopes.

"Podemos falar de um leque mais abrangente, incluindo o Serdar, Joe Mendes, Al Musrati, Abel Ruiz e Víctor Gómez. Temos vários selecionáveis. O Ricardo Horta como presença habitual", falou, antes de se render nos elogios ao efeito Bruma.

"Está num grande nível, mostrou na época passada e já neste arranque. Já passou pela Seleção e teve uma grande oportunidade ao vir para o Braga. Aposta mais certeira era difícil. Falamos disso que lhe falei do desafio de vir para cá. Está visto que voltou a colocá-lo num patamar superior e com legítimas esperanças de chegar à Seleção", avaliou Artur Jorge, garantindo ainda em fecho de conferência que não conta perder qualquer grande ativo.

"Acredito que não perderei ninguém! Tenho falado com o presidente nesse sentido, temos um projeto pela frente que passa por manter todos", rematou.