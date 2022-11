Artur Jorge e um ataque do Braga em janeiro, devido ao investidor: "Estou muito satisfeito com o que tenho"

Declarações do treinador do Braga, antes do confronto com o Portimonense, marcado para este domingo e referente à 13ª jornada da Liga Bwin (18h00).

Jogo com Portimonense: "O espetáculo que seja bom. Vamos ter pela frente um adversário que tem feito um campeonato regular e vem de uma vitória bem conseguida fora de casa. E também procura ser forte em casa. Teremos de ser muito capazes na nossa abordagem ao jogo. Espero que seja um bom espetáculo que possa entreter as pessoas".

Efeitos da vitória sobre o Moreirense, para a Taça: "É sempre mais fácil trabalhar sobre vitórias. Permite-nos fazer uma avaliação à equipa de uma forma mais serena, sobre o que fizemos para ganhar. Isso torna as coisas mais fáceis, mais interessantes para trabalharmos sobre esse momento. Passaram três dias desde o jogo da Taça e o nosso foco agora é o campeonato. Temos que olhar para o Portimonense sabendo que é um adversário forte. O que ficou para trás já foi analisado".

Insatisfeito com última exibição: "Já conversámos, entre treinador e jogadores. Estamos de acordo em relação à avaliação do último jogo, sabemos que temos de ser melhores. Faz parte da nossa evolução. Só evoluindo podemos trazer a vitória de Portimão. É por aí que vamos lutar, essa será sempre a nossa abordagem".

Críticas à equipa injustas? "Tive a oportunidade de responder com dados e factos às críticas. Se considerei injustas? Acho que sim. Respondi com factos, isso está ultrapassado. O que me interessa é agora desfrutarmos no sentido de ter a equipa preparada, naquilo que temos que fazer. Quero sempre preparar a equipa no sentido de evoluir, o que ficou para trás está respondido".

Reforços em janeiro à boleia do novo investidor? "Converso muitas vezes com o presidente António Salvador, falamos muito sobre a atualidade da equipa. Porém, nunca abordámos esse tema em concreto. Estou muito satisfeito, de resto, com o plantel que tenho à disposição. Entendo que tem capacidade para dar respostas às nossas exigências. Por tudo isto, esse não é um tema que me mereça atenção, em janeiro ou em qualquer altura".