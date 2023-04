Artur Jorge e o segundo lugar do Braga: "Sai-nos do corpo, trabalhamos imenso"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após o triunfo sobre o Casa Pia (1-0) no jogo que abriu a jornada 29 da Liga Bwin

Equipa amarrada na primeira parte e mais solta na segunda? "Não sei se amarrada, não sei se é a palavra certa. Tentámos ter dinâmica, mas desgastámo-nos muito com isso e não fomos eficazes a encontrar espaços para finalizar. Ainda o conseguimos algumas vezes mesmo assim. Mas corrigimos ao intervalo, alteramos também o nosso momento defensivo, mas sobretudo o jogo com bola e as coisas mudaram completamente. O golo ajudou a sentir-nos melhor. Fomos mais capazes. Não fomos tão eficazes como gostávamos, mas ganhámos uma das finais que temos pela frente com muito mérito, com ambição e determinação."

Pódio da Liga: "Fizemos a nossa parte, é a verdade. Vamos tentar fazer sempre o melhor em cada jogo, dar o melhor e sair com a certeza que demos tudo. É o espírito e cria uma equipa ambiciosa. Subimos ao segundo e afastámo-nos do quarto lugar, com muito mérito, porque apanhámos um Casa Pia organizado, a fazer um campeonato brilhante. Mas tomámos conta do jogo. Tivemos cerca de 300 ou 400 adeptos que abdicaram de trabalhar para estar aqui, é esta força também que nos move. Os adeptos juntamente connosco nesta determinação."

Importância do jogo: "Colocamos em todos que é importantíssimo vencer. Celebramos de forma muito intensa porque isto sai-nos do corpo, trabalhamos imenso para que seja possível. Naturalmente saímos satisfeitos."