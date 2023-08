Artur Jorge e o play-off da Champions: "Determinante para a consolidação do Braga"

Declaraçõe de Artur Jorge, treinador do Braga, antes da receção ao Panathinaikos para a primeira mão do play-off da Champions, amanhã às 20h00

Confiança: "O estado de espírito desta equipa está recheado de ambição e determinação antes da eliminatória mais importante da história recente do Braga. Temos de ter um equipa carregada de ambição porque estamos muito próximos de atingir um objetivo que é determinante para a consolidação e para o crescimento do Braga."

Aviso sério: "O Panathinaikos eliminou o Dnipro, segundo classificado da Ucrânia e o Marselha, terceiro classificado de França. Tem provas dadas e é uma equipa, que tem vindo a crescer internamente e que vai lutar pelo título francês".

Braga a jogar em casa na primeira mão: "O facto de jogarmos em casa poderá fazer com que possamos ter a capacidade de levar um resultado positivo para a segunda mão. O adversário é extremamente complicado, esperamos estar à altura do desafio, é um jogo em que vamos igualar os valores do adversário e o que esperamos é contar com os nossos adeptos, que têm tido uma presença marcante e podem ajudar-nos a ser um elemento extra. É essa a minha ambição também. As expetativas sevem ser moderadas, mas sempre com os adeptos a fazer parte."

Marca europeia: "É um objetivo que temos a curto prazo. Queremos entrar na fase de grupos porque é extremamente importante. Só depois de o conseguir é que podemos definir objetivos."