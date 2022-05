Artur Jorge é o escolhido de António Salvador para comandar o Braga

Escolha está feita e o contrato é de duas temporadas

Artur Jorge é o sucessor de Carlos Carvalhal no comando técnico do Braga. A escolha de António Salvador recai no até aqui técnico da equipa B e a justificação tem muito a ver com a aposta na formação.

O contrato de Artur Jorge é válido por duas épocas, tratando-se de um regresso ao banco da equipa arsenalista, depois de a ter orientado na reta final da temporada 2019/20.