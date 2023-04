Artur Jorge e o Braga na final: "Gosto de ver os jogadores saírem daqui chateados..."

Declarações de Artur Jorge após o Braga-Nacional (2-2) que confirmou a passagem da equipa minhota à final da Taça de Portugal

Esteve no Jamor como capitão, como adepto e agora como treinador: "Estou muito satisfeito por isso. É sinónimo de uma campanha exemplar que fizemos. Este foi um dos objetivos que traçámos para esta temporada. Tivemos uma campanha com dificuldades altas, com exigência máxima para aquilo que foi necessário fazer e estaremos no Jamor com muito muito mérito."

Revolução no onze: "Tenho de dividir a minha resposta em dois estados emocionais diferentes. O primeiro é de grande satisfação por termos atingido o objetivo, por termos conseguido o apuramento para a final da Taça de Portugal, e o outro é a questão do resultado. Não gostei do resultado. Nem eu nem os meus jogadores. Aliás, gosto deste estado anímico de termos empatado, de termos atingido uma final, e os jogadores saírem daqui chateados porque também queriam ganhar".