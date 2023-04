Artur Jorge e o Braga-Gil Vicente: "Entendo que pode ser uma forma de nos adoçar..."

Declarações de Artur Jorge na antevisão do Braga-Gil Vicente, partida da 28ª jornada da Liga Bwin que se realiza este domingo

Gil Vicente já tirou pontos a adversário do topo da tabela: "É mais um facto ainda que estatístico, mas que comprova a qualidade do adversário que vamos ter amanhã. Estamos preparados para poder, neste nosso regresso ao campeonato depois daquilo que fizemos na Taça de Portugal, concentrar todas as nossas energias naquilo que vamos ter amanhã para darmos continuidade aquilo que é uma segunda luta nossa, ou seja, lutar pelos primeiros lugares da Liga e, para isso, precisamos de vencer."

Gil Vicente em sequência negativa: "Normalmente não perco muito tempo naquilo que pode ser os momentos do adversário, sei que teremos sempre jogos difíceis pela frente, reconheço e sei a qualidade que o Gil Vicente tem, não só individual mas também coletivamente. Portanto, neste momento, aquilo que é para mim importante é aquilo que vamos ter amanhã, no sentido de que temos de ser muito iguais a nos próprios. Sermos capazes de controlar o jogo e sermos eficazes, manter os nossos registos habituais. Recordo que somos a equipa mais eficaz do campeonato e precisamos dessa eficácia para ultrapassar este Gil Vicente que procurará, aqui em Braga, ganhar pontos. Nós vamos jogar para ganhar, para somar mais três pontos, para dar continuidade ao nosso registo."

Elogios de Daniel Sousa comparando este Braga à equipa de Domingos Paciência: "Percebe-se as comparações que possam existir, até porque em termos de números tempos feito, se não a melhor, uma das melhores épocas de sempre da história do Braga. E estamos, ainda, a sete jogos do fim do campeonato, portanto, com a possibilidade de alargar estes números. Mas também entendo que pode ser uma forma de nos adoçar, procurar criar algum tipo de instabilidade pelo facto da equipa de Domingos ter lutado até ao fim pelo título de campeão. Nesta altura, estamos a lutar pelo segundo, pelo terceiro lugar, e dessa forma temos de continuar a ser serenos, não nos preocuparmos muito com a análise que fazem de nós. Agora se a intenção é dizer que estamos a fazer um campeonato de qualidade, eu próprio concordo com isso."

Análise à equipa do Gil Vicente: "Espero que não consigam ferir o Braga, sabemos que tem uma dinâmica muito própria, não só na capacidade ofensiva de Fran Navarro. Sabemos que o Fujimoto é muito dinâmico e que está muitas vezes próximo do ponta de lança. É uma equipa que procura construir a partir de trás, uma equipa que tem uma identidade definida. Sabemos aquilo que é o seu potencial, respeitamos o adversário, mas temos de estar preparados para sermos nós a ferir o adversário".