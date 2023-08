Artur Jorge e as saídas no Braga: "Plantel fechado com todos de corpo e alma"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão da pré-eliminatória da Liga dos Campeões contra o Backa Topola, esta terça-feira, pelas 20h00

O técnico do Braga, Artur Jorge, abordou a força competitiva do Braga, na antevisão da partida desta terça-feira contra o Backa Topola (pré-eliminatória da Liga dos Campeões), até por não ter perdido nomes sonantes, badalados quanto a uma transferência. Sobre Al Musrati, muito pretendido, mas para já altamente blindado pela estrutura minhota, Artur jorge situou o líbio num plano geral.

"Vários jogadores foram mencionados para sair no defeso. Aquilo que fizeram na temporada anterior diz tudo, praticamente todos valorizaram-se imenso. Tiveram oportunidade de sair se quisessem e se tivesse sido possível. É prematuro e insignificante falar de entradas ou saídas. O plantel, hoje, está fechado com todos os jogadores de corpo e alma com a competição que vamos iniciar amanhã e com que vamos iniciar sexta", declarou o treinador, deixando entender que alguns atletas declinaram convites e para outros não houve abertura interna quanto a uma saída, escudando-se também no tema Matheus.

"Não posso falar do Matheus, nem do Ricardo (Horta). Queremos um plantel forte e equilibrado. Neste momento conto com todos", explicou, não dando como garantido o fim da linha no clube para Tormena, riscado das opções para esta terceira pré-eliminatória.

"Não foi inscrito por opção nossa, porque tinha de cumprir castigo. A não inscrição resume-se a esta eliminatória. Veremos depois o que é necessário, de acordo com a competição", observou.