Artur Jorge e a receção ao Benfica: "Quem joga no Braga tem se de sentir motivado"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão ao jogo com o Benfica, marcado para as 21h15 de sexta-feira.

Pesada derrota com Sporting: "Podemos começar e acabar o tema por aí, temos agora o campeonato. Tivemos uma campanha na paragem para o Mundial na Taça da Liga, após sermos capazes de vencer o grupo, tivemos um jogo mau, naturalmente que nos deixou marcas, não só a mim, aos jogadores a toda a estrutura e a todos que gostam do Braga. Foi uma resultado pesado, atípico, mas teremos de ser capazes de trabalhar em cima dessas marcas, Não podemos negar que é um resultado que não nos deixa indiferentes, quem tem caráter. Fui o primeiro a fazer mea culpa por todos nós. Superar esse jogo menos bom e preparar-nos para o que aí e vem e sermos iguais a nós próprios, que nesse jogo da taça da liga não o fomos."

Reação com Benfica: "Quem joga no Braga tem se de sentir motivado em cada um dos jogos que tem pela frente, tem de ser essa a premissa. O que peço aos meus jogadores é que sejam exigentes. O Benfica é uma equipa fortíssima, os próprios números falam por si, é uma equipa recheada de valores individuais, por isso estamos à espera de um Benfica forte. É esta a avaliação que faço do adversário, uma equipa que tem sido muito competente no campeonato. Na Taça da Liga acaba por ser eliminada na fase de grupos, num grupo em que era claramente favorito e empatou no último jogo com uma equipa que era inferior. Há jogos que não são capazes de corresponder às nossas expectativas e acredito que esse jogo não correu para o Benfica, como para nós em relação ao jogo em Alvalade."

Melhor momento para receber Benfica? "Recordo que ganhámos aqui em casa 5-0 ao Marítimo para o campeonato e fomos a Arouca ganhar 6-0 e disse que tínhamos de ganhar em Guimarães aqui em casa, portanto, o nosso objetivo é esse. Independentemente do resultado, e não ficámos satisfeito com este, o que está para trás está feito, não adianta estar aqui a dizer o que deveríamos ter feito. Discutimos internamente sobre isso, todos nós já falámos e nos dois dias a seguir ao jogo, desde então falamos do Benfica, e como contrariar o adversário. Temos de olhar para o futuro próximo, temos de ser muito competentes, é um jogo de exigência máxima. Não só quando ganhámos por cinco ou seis, mas também quando perdemos temos de ser capazes de fazer essa autoavaliação para o que possa ser positivo ou menos positivo."

Cajuda disse que agora Braga não presta vassalagem: "Eu sou desse tempo em que jogávamos no 1º de Maio e tínhamos bem mais adeptos do Benfica do que do Braga. Nesta altura, face ao que o Braga cresceu, e hoje traz unicamente quem gosta do Braga, na luta pelos lugares cimeiros, falo de títulos, falo de estar nas decisões, falo em estar consecutivamente nas provas europeias, faz com que haja massa adepta do Braga."

Melhor Benfica? "Quero falar do Braga, já o disse que é uma equipa competente, ocupa o primeiro lugar. É com o Braga que me preocupo e me dedico para que seja melhor. Jogar pelo Braga tem de ser fator de motivação e não tem de haver motivação por jogar com A ou B. Tem de existir todos os dias, em cada treino."

Aniversário do presidente: "O presidente pede prendas todos os dias, mas claro que queremos também associar-nos a esta data para amanhã sermos competitivos e competentes, jogar com paixão e determinação para vencer, o que seria para ele, e não só, uma oferta de aniversário".