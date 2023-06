Artur Jorge e a pontuação frente aos grandes: "Dessas três equipas, só duas ficaram à nossa frente..."

Artur Jorge esteve na sala de imprensa do Jamor para lançar o Braga-FC Porto, final da Taça de Portugal que se joga este domingo a partir das 17h15

Que FC Porto espera:"Eu prefiro dizer o que espero do Braga, foi com eles que preparei esta semana e acredito que estamos preparados para amanhã. O meu foco é interno e dentro do que temos de fazer, que será condicionado pelo FC Porto, mas sabemos que dependerá do que fizermos e quero reduzir o foco no Braga. Assumo que posso entrar mais nervoso do que em 1998, apesar de ter entrado como capitão de equipa. Hoje e amanhã serei o líder de trabalho e estarei na frente do que possa acontecer. Posso estar mais nervoso porque a responsabilidade é maior e tudo o que tenho sentido leva-me a pensar nisso".

Braga fez oito jogos frente aos grandes e conseguiu apenas uma vitória nos 90 minutos: "Dessas três equipas [Benfica, FC Porto e Sporting], só duas ficaram à nossa frente [no campeonato], se calhar não fomos nós que não cumprimos objetivos. Para mim, não é uma prova de confronto direto, é de consistência e nós fomos muito consistentes, porque oito ou nove pontos contras essas equipas não é solução enquanto treinador do Braga. Quanto a Tormena e Borja, eles treinaram integrados com a equipa".