Artur Jorge e a goleada com a Fiorentina: "Essa parece-me a questão mais importante..."

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após a goleada sofrida em casa, por 4-0, com a Fiorentina, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Conference League.

Análise: "Não fico em momento nenhum com amargo de boca da equipa, porque os jogadores trabalharam imenso, foram muito comprometidos com a possibilidade do que tinham para dar até ao final. Na primeira parte e na segunda, com menos um jogador, naturalmente com mais dificuldade de poder equilibrar mais o jogo. A primeira parte pareceu-me equilibrada, era expectável uma Fiorentina muito forte, ainda assim tivemos, por estratégia, alguma contenção no momento sem bola, para podermos estar bem equilibrados e a defender compactos. Nesse momento tivemos duas oportunidades de golo, do Abel Ruiz e do Niakaté, e permitimos também alguma oportunidade à Fiorentina e o golo surge num lance quando nada o fazia prever, já em cima do minuto 45, o que é sempre uma altura muito difícil de sofrer, porque abala um pouco. Se calhar até com alguma justiça chegam a essa vantagem. O jogo foi equilibrado, mas qualquer uma das equipas podia ficar com o resultado a seu favor. Na segunda parte, com 10 minutos de jogo, ficando nós com menos um jogador, ficou ainda mais difícil. Temos de saber assumir que não fomos a equipa que costumamos ser."

Resultado pesado: "O resultado é, de facto, muito duro. Muito duro também para os adeptos, que ainda assim estiveram aqui connosco e no fim aplaudiram a equipa, sinal de que a equipa tem margem para poder ter a capacidade de reagir e saber que é merecedora daquilo que tem feito. Temos de nos concentrar e focar apenas e só no próximo jogo, Arouca, porque hoje tivemos um resultado duro mas temos de ter a capacidade de encarar o jogo como as circunstâncias que ele nos criou. Saber avaliar de que forma nós perdemos. Essa parece-me a questão mais importante. Saber porquê e como é que perdemos é para mim o ponto-chave deste jogo."