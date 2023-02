Artur Jorge e a eliminatória com a Fiorentina: "É difícil, mas não impossível"

Braga perdeu 4-0 na primeira mão do acesso aos oitavos de final da Conference League.

A tarefa do Braga de anular a desvantagem de quatro golos diante da Fiorentina para chegar aos oitavos de final da Conference League "é difícil, mas não impossível", disse Artur Jorge esta quarta-feira.

"Temos consciência de dificuldade da tarefa que temos pela frente. Em termos de prioridade iremos procurar ser competitivos para vencer o jogo, essa será a primeira missão", disse o treinador dos bracarenses na conferência de imprensa de antevisão antes do treino no recinto italiano.

Os minhotos foram goleados por 4-0, em Braga, na primeira mão do play-off de acesso aos "oitavos" da Liga Conferência.

Artur Jorge considera que a "tarefa é difícil, mas não impossível", mas notou que a equipa terá de "ser muito sólida e rigorosa".

"Temos de ter a frieza e a serenidade de perceber que o objetivo principal é entrar em campo para vencer, fazendo um bom jogo. Queremos tentar replicar o que de bom fizemos no primeiro jogo e tentar fazer menos erros individuais, que nos condicionaram muito. Espero que seja o contrário e que possamos ter um dia bom", disse.

A Fiorentina empatou, em casa, na última jornada no campeonato italiano (1-1, com o Empoli), o que originou críticas dos seus adeptos, mas Artur Jorge desvalorizou esse resultado e disse esperar um adversário "com a mesma seriedade com que entrou em Braga".

"Espero uma Fiorentina que tem demonstrado valor individual e coletivo, ainda que não esteja expresso na sua classificação na Serie A, mas vai apostar muito nesta competição. Vai respeitar-nos e entrar neste jogo com a mesma seriedade com que entrou em Braga", disse.

Artur Jorge revelou que vai apostar em alguns jogadores que têm jogado menos, porque "merecem" essa oportunidade, e explicou que Al Musrati não viajou mais por uma gestão da sua condição física, baixa que se junta a Tormena, castigado.

As reviravoltas de resultados desta grandeza são raras, mas existem e são elas que "alimentam a possibilidade" do Braga, notou o treinador, ainda que tenha reforçado essa dificuldade.

"Depende muito do contexto do jogo. Claro que entrar em campo a perder 4-0 é uma desvantagem grande, mas temos que tentar lutar e, em primeiro lugar, pôr-nos em vantagem", disse.

Braga e Fiorentina defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Artemio Franchi, em Florença, jogo que será arbitrado pelo francês Benoit Bastien.