Artur Jorge e a derrota com o Casa Pia: "Não consigo explicar o que aconteceu"

Declarações de Artur Jorge, treinador bracarense, após o Braga-Casa Pia (0-1), partida relativa à 12.ª jornada da Liga Bwin.

Derrota: "O jogo não é muito difícil de avaliar. Vimos um Braga que teve quase tudo, que foi dominador em posse de bola e em ocasiões e que foi sempre busca do golo. Faltou-nos eficácia, mas tivemos quase tudo o que eu podia esperar. A equipa deu tudo, os jogadores foram comprometidos e não estamos satisfeitos com o resultado. Posso falar sobre dados e dar explicações, mas o que fica é o resultado. Não conseguimos segurar o segundo lugar, caímos uma posição e não estamos satisfeitos".

Matheus disse que mesmo estando aqui mais 20 minutos, a bola não ia entrar: "É inexplicável [o Braga não ter marcado]. Não consigo explicar de todo o que aconteceu. Tivemos inúmeros remates, dez deles enquadrados, e tentámos de todas as formas. A equipa foi sempre balanceada para o ataque, jogámos com seis homens de características ofensivas. Acabámos com dois centrais numa linha de quatro para o "tudo por tudo", mas não foi possível. Estamos tristes mas há muito campeonato pela frente. Chegámos aqui com muito trabalho e vamos continuar a ter muito trabalho pela frente".