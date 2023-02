Artur Jorge e a análise de Carlos Freitas: "Isso, para mim, vale zero"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão do jogo de quinta-feira, contra a Fiorentina.

Venda de Vitinha: "Vendemos um jogador que era uma referência para nós, mas temos dado resposta com os jogadores que temos e sabemos o valor que temos enquanto equipa, que nunca se irá resumir a um jogador. Não dependemos de um jogador, mas da entrega e do caráter de todos"

Prioridade: "Neste momento não podemos estabelecer prioridades [campeonato, Taça de Portugal ou Conference League]. Sinto que somos capazes de olhar as as três competições em que estamos da mesma maneira, sabendo que esta prova europeia e na taça a margem de erro é mínima. No campeonato já tivemos os nossos deslizes e já cometemos erros, mas corrigimos e estamos na posição em que estamos. É a nossa estreia na Conference League e temos de ter o equilíbrio para perceber que a competição não vai ser dada de mão beijada. Há equipas muito fortes que são sérias candidatas à final. Nós podemos dar uma resposta muito positiva, mas estes dois jogos são num mês terrível para nós, vamos ter que ser muito sérios para não termos nenhum deslize."

Leia também Extra Volante do Model Y caiu ao quinto dia. Tesla respondeu assim A peça separou-se da coluna de direção em pleno andamento e foi com muita sorte à mistura que conseguiram imobilizar o veículo em segurança na berma da estrada, sem volante.

Desvalorizado: "O nosso percurso na Liga Europa foi algo desvalorizado, ficámos em terceiro com 10 pontos, foi o único grupo em que não houve apurado com essa pontuação. Desvalorizou-se o Union Berlin, que continua em segundo lugar no campeonato alemão, o Union St. Gilloise, que está mais uma vez a fazer um campeonato muito bom [na Bélgica]. Para fugir à injustiça que eu senti que fizeram no percurso do Braga, digo que somos candidatos a ganhar amanhã [quinta-feira]"

Críticas de Carlos Freitas: "Injustiça. Sou o treinador, sei o plantel que tenho e quando se tem este tipo de jogadores, com esta qualidade, temos sempre se ambicionar a fazer mais e melhor. Isso, para mim, vale zero".