Artur Jorge: "Djaló no meio? Grande substituição. É a riqueza deste plantel"

Declarações de Artur Jorge após o triunfo do Braga sobre o Backa Topola (3-0) na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões

Plantel mais equilibrado: "Já o disse e disse hoje aos meus jogadores, que estava extremamente orgulhoso do grupo de trabalho não só pelo desempenho, mas enquanto homens. Tenho jogadores capazes de fazer mais do que um onze forte. Temos jogadores disponíveis para internamente dificultar as minhas opções e com compromisso para ter um Braga forte."

Entrada de Álvaro Djaló para o centro do ataque: "Grande substituição. Não... diria que conhecendo o que conheço dos meus jogadores, precisávamos de ter mais bola e o Zalazar e o André dão isso, depois com jogadores mais móveis na frente. O Álvaro fez o golo, mas temos jogadores para várias posições, é a riqueza deste plantel. Tentamos mexer de forma a conseguir ter este desempenho. Agradeço também esta massa humana com mais de 22 mil espectadores. Estamos agora focados no jogo de sexta-feira. E parabéns à claque que faz 20 anos esta semana. Todos juntos vamos lutar pelo sucesso."