Declarações de Artur Jorge após o Benfica-Braga (1-0) da 31ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Diria que, mais do que complicada, foi uma partida bem disputada. Tivemos um bom jogo, duas equipas a procurar a vitória. Estrategicamente com posturas diferentes. Os jogadores foram inteligentes na abordagem ao jogo e mantivemos a nossa baliza a zero. Conseguimos isso na primeira parte, dando e tendo o Benfica mais ascendente, mas conseguimos controlar tudo o que era o nosso momento defensivo. ".

Um penálti: "A verdade é que se temos beneficiado de um penálti aos 43 minutos sobre o Ricardo Horta, que me parece claro, teríamos chegado em vantagem ao intervalo e na estratégia montada para o jogo. Na segunda, depois de sofrermos o golo, tivemos de ir em busca do nosso golo também. Acabámos por ter algumas oportunidades. Passou a deixar de ser um jogo mais direcionado para as transições e para o que queríamos para tentar ferir o Benfica e estivemos mais próximos da baliza contrária. A partir daí o jogo equilibrou-se, mas não conseguimos chegar ao golo que tanto queríamos, para tentar levar daqui, pelo menos, o empate. Temos de reconhecer a eficácia do Benfica, que acaba por ganhar. A história do jogo resume-se a isso".

Um amarelo a menos: "Ao minuto 43, sendo marcado penálti, poderíamos ter chegado em vantagem ao intervalo e já tivemos outros lances com menor aparato e em que foram assinalados penáltis. Não entro em desculpas, mas há momentos que condicionam o resultado, que podia ser diferente se fossemos a vencer para o intervalo. Ou pela cotovelada do João Neves ao Racic, que seria o segundo amarelo para o jogador do Benfica".

