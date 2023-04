Artur Jorge: "Diferença para o FC Porto? Não vamos olhar para a frente nem para trás"

Declarações de Artur Jorge, treinador bracarense, após o Braga-Estoril (4-1), jogo relativo à 27.ª jornada da Liga Bwin.

Estoril chegou a dar luta ao Braga: "Nós sabemos que não vamos ter jogos fáceis. O que prevíamos aconteceu, tivemos um adversário que nos deu luta e isso é o que esperamos ate ao fim. Tenho dito que temos de saber pontuar as nossas expectativas e fazer as coisas bem feitas. Deu-nos muito trabalho chegar até aqui e chegaremos até onde a nossa ambição deixar. Hoje tivemos um resultado de 4-1, uma vitória justíssima com duas bolas aos ferros, 16 remates contra seis, é o equilíbrio que tivemos".

Ineficácia na primeira parte poderia ter custado caro. Sentiu isso? "Senti que a equipa esteve sempre muito confiante. Esta equipa também se diverte no que faz, eu vejo os jogadores a darem todos o seu melhor e esse é o caminho que temos de ter, com uma forma muito comprometida. Queremos sempre mais, olhar para cima e vamos tentar manter este espírito até ao fim do campeonato. Esta equipa é muito competitiva e tem jogadores que querem muito ganhar. O facto de termos dobrado a média [de assistências da época passada] é um sinal de que estamos a cativar os adeptos e a fazer chegar gente ao estádio. Esta é mais uma razão que nos alimenta e que nos ajuda neste caminho".

Pizzi e Joe Mendes marcaram grandes golos: "Continuamos motivados, com a ambição no limite. Hoje foram mais três pontos, mais uma uma final e será assim até ao final, para sermos competitivos e competentes. Hoje fomos assim e ganhámos".

Repôs dois pontos de desvantagem para o FC Porto, sendo que o líder Benfica está a nove: "Nós temos tido o cuidado de dizer que faremos o caminho que conseguirmos fazer. Não vamos olhar para a frente nem para trás. Olhamos para quarta-feira, é esta a nossa realidade e estamos comprometidos".

