Artur Jorge destaca triunfo justo: "Tivemos 14 oportunidades de golo..."

Declarações do treinador do Braga, no final do encontro com o Vizela (2-0)

Reação à vitória: "Estou muito satisfeito com os meus rapazes. Temos sido muito intensos em todos os jogos, independentemente da Liga Europa. Demos uma demonstração de força. Foi um bom jogo, difícil. Foi uma vitória justa, materializada na fase final, mas merecida. Mérito para os jogadores, porque trabalharam. Tivemos 14 oportunidades e trouxemos justiça ao resultado."

Paragem para Seleções: "Esta paragem pode ser benéfica. Vamos ter um período de acalmia. Temos sete, oito jogadores na Seleção. Vamos poder recuperar energias e continuar com a mesma ambição."

Palavras para a massa associativa: "A minha gratidão para os adeptos, que têm aparecido em casa e em fora. Estou satisfeito por estar em segundo lugar. Foi uma vitória importante. Podemos prometer que vamos lutar sempre para ganhar. Assumi esse compromisso e mantenho."

Jogo no Dragão: "Vai ser um grande teste e vamos tentar dar uma resposta digna do Braga."