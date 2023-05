Artur Jorge: "Há muito por conquistar. Vamos continuar a escrever a nossa história"

Eleito Treinador do Mês da I Liga, Artur Jorge referiu que se trata de uma "grande honra" e partilhou a distinção com os jogadores, os adeptos e a equipa técnica.

Artur Jorge, técnico do Braga, foi esta quinta-feira eleito Treinador do Mês da I Liga, num prémio referente a abril. Nas redes sociais, reagiu à distinção.

"Receber o Prémio Vítor Oliveira de melhor treinador do mês de abril da Liga Portugal é uma grande honra e sobretudo consequência da caminhada que temos vindo a realizar esta época. Este prémio não é só meu, mas de cada pessoa que fez e continuará a fazer parte do nosso dia a dia. Partilha especial com os meus jogadores, um grupo de homens que tanto tem dado e lutado, em prol do todo, os nossos adeptos, que incondicionalmente nos apoiam e a minha equipa técnica, é nosso!", começou por referir.

"É uma consequência da história que estamos a construir, temos de ter noção do que estamos a alcançar e ainda mais do que há por conseguir. Para continuar a ambicionar mais, temos de valorizar o progresso, ter orgulho em cada passo dado, e reconhecer o esforço e a dedicação que temos demonstrado. Há ainda muito por conquistar e o foco está nisso mesmo. Juntos vamos continuar a escrever a nossa história e alcançar novos patamares de sucesso para o Sporting Clube de Braga", finalizou.