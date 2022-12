Artur Jorge depois do Braga-Benfica: "Estive sozinho no meu gabinete..."

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após o triunfo caseiro sobre o Benfica, 3-0, na 14.ª jornada da Liga Bwin.

Golo nos primeiros minutos: "Foi importante entrarmos fortes para podermos pôr o resultado a nosso favor. Preparámo-nos para isso também, não só esperar uma entrada forte do adversário, que poderia mexer com a parte emocional que a equipa teria para abordar o jogo. Fizemos e preparámos da mesma maneira para podermos ser nós a ficar em vantagem. O primeiro golo cedo deu alguma alguma serenidade, tranquilidade e acima de tudo permitiu à equipa cumprir o plano, o que tínhamos planeado, para podermos ser capazes de nos bater e vencer."

Compromisso e atitude: "Mais do que os jogadores, foi a questão de termos o cuidado e a preocupação de metermos três médios de início, dois mais fixos e o André [Horta] com mais liberdade no processo ofensivo. Tirámos vantagem clara e, defensivamente, mais importante do que nos posicionamentos, foi o compromisso, a atitude, a forma como lutaram em todos os lances. Faz toda a diferença. Resultado justo, pelo que os jogadores fizeram, tenho de estar muito satisfeito, cumpriram as missões que tinham porque se disponibilizaram para isso mesmo."

O que muda de Alvalade para agora? "Não muda nada. Senti-me tão solitário hoje [como depois da derrota em Alvalade] também... Atrasei-me um pouco porque estive sozinho no meu gabinete, precisava de emocionalmente voltar à estabilidade. Isto para mim diz muito. Não só o facto de ganhar, mas também de ver esta sintonia entre a equipa e os adeptos. É importante sentir isso mesmo. É nos momentos difíceis que temos de nos superar e demonstrar o caráter que temos. Depois da Taça da Liga [goleada sofrida com o Sporting, 5-0], a forma como a equipa se apresentou, como jogou, como lutou, como trabalhou para vencer deixa-me muito orgulhoso. Precisava de estabilizar emocionalmente. Fiquei sentido com o que vi, com a atitude dos meus jogadores e o sentimento que partilharam comigo."