Artur Jorge define objetivo: "Queremos chegar ao último jogo a ter de precisar dele..."

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, no Fórum ANTF, que decorreu no Centro Cultural de Viana do Castelo.

O que disse aos jogadores no final do empate com o FC Porto (0-0): "Disse no final que a satisfação era o desempenho e compromisso dos jogadores, não com o resultado, porque queremos mais. Mas não me tirou satisfação de ver uma equipa que trabalhou e se empenhou e deu sempre o máximo para poder ganhar o jogo. É desde já a minha primeira vitória quando vejo uma equipa com esta entrega e disponibilidade para lutar contra quem for e onde for".

O que disse Salvador sobre a proposta dos Emirados Árabes Unidos para o contratar? "Não é mais assunto, eu tomei a decisão, não tenho de chegar a outra instância. Foi uma decisão tomada naquele momento para terminar o assunto".

Próximo jogo será diante do Chaves, que procura atingir os 35 pontos: "Teremos jogos tremendos, há equipas mais confortáveis na tabela, objetivos mais intermédios, sabemos disso e poderá levar a algumas equipas encararem de forma mais serena os jogos. Nós, porque queremos jogar para o topo, temos de ter ambição de lidar com cada obstáculo da mesma maneira, queremos é chegar ao último jogo a ter de precisar do jogo, queremos sentir essa pressão e fazer um campeonato em que todos contem para nós. Em Chaves vai contar muitíssimo, temos de o olhar de forma determinada. Os nove jogos que temos na Liga farão a diferença".

Como vai gerir as folgas neste período para jogos de seleções? "Vamos fazer a nossa gestão independentemente do que os outros façam, no sentido de recuperar a equipa fisicamente e emocionalmente, mas com a prioridade que possamos estar em Chaves na máxima força".