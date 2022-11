Na comparação com o mesmo período de 21/22, a equipa atual está melhor no campeonato e Taça da Liga

A entrada com o pé direito na Taça da Liga, depois de o Braga ter vencido, no sábado, o Trofense na primeira jornada do Grupo D, confirmou o melhor desempenho da equipa de Artur Jorge em comparação com o período homólogo da temporada passada, sob o comando de Carlos Carvalhal.