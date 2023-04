Artur Jorge avisa sobre meia-final da Taça: "Não somos favoritos a nada"

Declarações do treinador do Braga, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Nacional, marcado para esta quarta-feira (19h30) e referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal

Antevisão ao encontro: "Perspetivo jogo cheio de ambições. Seremos uma das quatro equipas que dará tudo para estar na final. Chegados a este ponto, queremos muito estar presentes na final. Temos dois jogos em que teremos de ser iguais ao que temos sido, iguais a nós próprios. Determinados em poder fazer um bom jogo e um bom jogo passará sempre por fazer um bom resultado. É isto que perspetivo. Estamos a preparar-nos para isso."

Mais de três golos contra o Nacional: "Não consigo encontrar justificação para esse padrão. O que procurarei falar é do que terei amanhã como imediato. Espero ter uma equipa com a mesma abordagem e com a mesma capacidade que temos demonstrado nos últimos jogos para podermos ganhar o jogo. Passará sempre por fazer golos. Teremos essa objetividade para trazer o resultado que queremos."

Jogo histórico: "O Nacional também terá a ambição de fugir à despromoção. Será o seu principal objetivo e o futebol não merece um Nacional abaixo da 2.ª Liga. Com toda a certeza olharão para este jogo como momento histórico. Estamos avisados e preparados para encontrar dificuldades. Que não sejam dificuldades causadas por nós próprios. Que não seja a abordagem menos correta. Não podemos dar ao adversário papel que não queremos que tenha. Temos de nos impor e contrariar as dificuldades que Nacional possa pôr em campo, mas sabendo o que é a diferença de um e outro escalão, pouco vai valer. Há ambição tremenda e as duas equipas quererão dar o melhor para estar no Jamor."

Favoritismo: "Tenho tido abordagem com os jogadores de que não somos favoritos a nada. Somos uma das equipas que vai querer estar na final. Favoritismo traduz-se com o que queremos fazer em campo. Tenho afastado essa teoria para termos a abordagem que queremos. Não podemos correr o risco de que com abordagem menos séria possamos pôr em causa o caminho que queremos traçar até ao fim. Fizemos percurso até aqui de forma brilhante."

Leia também Vídeos Cassano responde a José Mourinho em vídeo: "Outra figura de m..." A troca de galhardetes entre José Mourinho e Antonio Cassano teve esta segunda-feira novo episódio, com o antigo jogador italiano a responder ao técnico luso num vídeo no Instagram. "Eu lutei com o Livaja, dissemos tudo e mais alguma coisa um ao outro, mas dois dias depois éramos amigos como antes. A minha mãe ensinou-me a não ter medo de nada e eu discuti com 30 mil pessoas. Esse alguém que era teu espião, diz-lhe que houve vinte pessoas que se meteram no caminho e não houve confronto físico entre mim e o Livaja. Não levei porrada. Diz a esse teu coelhinho que te está a dizer merda. Outra figura de merda, assim como a forma como fazes jogar as tuas equipas. Na minha vida nunca bati em ninguém. Talvez tenha tido sorte, mas nunca tive medo de nada nem de ninguém", atirou.

Ambição: "Temos objetivo de chegar à final e depois posteriormente iremos pensar em títulos. Prioridade será estarmos na decisão. Tem sido essa a forma que tenho preparado jogadores para nos impormos a nível nacional. Temos de estar nas decisões. Não estivemos na Allianz Cup, estamos no campeonato, estamos na Taça. É desta forma que nos afirmamos enquanto qualidade, é nesse sentido que olhamos para o jogo. Não quero valorizar em demasia o percurso, mas a conquista de títulos ajuda a solidificar o papel que nos coloca entre as quatro equipas. É dessa forma que olhamos para essa possibilidade de conquistar mais um troféu, valorizando capacidade de estar nas decisões."

Sequeira: "O Sequeira tem tido uma evolução boa, mas é prematuro contar com ele. Não vai estar nesta quarta."

Alterações na equipa: "A qualidade do adversário obriga-me a entrar com a melhor equipa. Vamos ter a equipa com a mesma abordagem. Mantendo a coerência, a seriedade passa por encontrar a melhor equipa para dar resposta e ganhar o jogo na Madeira."