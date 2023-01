Artur Jorge: "Aquilo que está para trás embala-nos e motiva-nos"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão ao jogo com o V. Guimarães, dos oitavos de final da Taça de Portugal e agendado para as 18h45 de quarta-feira.

O dérbi: "As minhas expectativas para o o jogo são naturalmente as melhores. Digo isto porque vivo um sentimento extraordinário, porque sentimos que tudo é resultado do nosso trabalho, e estamos motivados. Temos o máximo respeito por este adversário e sabemos que é um jogo decisivo por ser a eliminar. Queremos procurar vencer e será essa a abordagem que vamos ter. Será um Braga igual a si próprio, determinado a vencer."

Grande momento: "Temos tido a capacidade para lidar com as emoções. Aquilo que está para trás embala-nos e motiva-nos, mas não nos retira a ambição de querer ganhar. É um jogo com caráter especial por ser um dérbi, mas também por ser um jogo a eliminar e tudo faremos para ser superiores ao adversário. O V. Guimarães é uma boa equipa e respeitamos o seu potencial coletivo e individual, mas procuraremos ser iguais a nós próprios e fieis às nossas ideias e à nossa identidade."

Comparação com o último dérbi: "O jogo cá [para o campeonato] foi equilibrado em termos de resultado final, porque, na verdade, tivemos uma maior ascendência. No entanto, o que fica registado é esse resultado de 1-0, com um golo marcado nos últimos minutos. Sei bem as dificuldades que tivemos para vencer esse jogo. Eu e os jogadores estamos identificados com isso. Não podemos cair em qualquer facilitismo. A nossa ambição não é desmedida, é real e sustentada em trabalho. Esperamos um jogo difícil, contra um adversário que quererá fazer a sua parte, e só superaremos essas dificuldades se formos iguais a nós próprios. O V. Guimarães vale pelo seu coletivo, mas é sobre a minha equipa que tenho de falar e vimos de um registo com sete vitórias em oito jogos. Sei a qualidade e o valor deste V. Guimarães e vamos tentar superar as dificuldades"

Taça de Portugal ou segundo lugar no campeonato? "Aquilo que me interessa é vencer o V. Guimarães para continuar na Taça de Portugal."

Tiago Sá titular: "Não vou confidenciar o onze, nem particularizar em nenhum jogador. Sei que tenho um grupo de jogadores que estão preparados e tudo isto que temos vindo a fazer não se resume ao trabalho de 10, 11 ou 12 jogadores, mas sim a um plantel forte e motivado, crente naquilo que está a fazer. Portanto, com jogadores preparados para jogar amanhã"

Tormena e Diego Lainez de saída: "Sobre o mercado não vou falar. É um assunto que não me diz respeito diretamente"