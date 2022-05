Artur Jorge apresentado em Braga: "Não chego por emoção, mas sim por convicção e mérito"

Declarações do novo treinador da equipa do Braga durante a cerimónia oficial de apresentação, decorrida na Pedreira. Técnico regressa a cargo que ocupou, interinamente, em 19/20

Reação: "Não será novidade para ninguém que estou aqui de coração totalmente cheio. Muito obrigado pela oportunidade, estou extremamente contente e grato pelo desafio proposto. Chego por convicção, não por emoção, por ser o mais fácil, mas sim por mérito. Estou convicto que estou aqui pela competência demonstrada, por acreditar no meu trabalho feito nos últimos anos. O meu percurso é, por opção, feito através de lealdade e fealdade ao Sporting Clube de Braga, com muita dedicação. Chego, hoje, ao topo. Quero continuar a ganhar e teremos um plano, a energia e a mentalidade ganhadora e implacável, para podermos ter sucesso."

Agregação e ambição: "Não espero ser o primeiro treinador consensual. Quero ser o treinador de todos, que possa agregar e juntar valor. Teremos que, num momento difícil, a crítica não seja o caminho mais fácil. Espero que se reúna para tentar vencer novamente. Não há ninguém que queira ganhar mais do que eu. Será sempre o ganhar o que queremos. Que todos façamos do Braga cada vez maior."

Cadeira mais confortável: "A responsabilidade estará sempre presente. Esta cadeira de sonho é minha, onde me sinto claramente dono dela. Pelo que fui fazendo, pela forma como foram apostando em mim. Representar o clube é uma grande responsabilidade. Nada se altera em relação ao que pensava há meses."

Passagem pela função em 2019/20: "Foi muito claro a tarefa nessa altura. O presidente lançou-me um desafio e foi cumprido na plenitude. Também sabia que o que tinha feito não era garantia para continuar no cargo. Tive de voltar atrás, continuar a trabalhar, a ganhar, fazer da formação do clube vencedora. É isso também que me traz aqui com o desejo de tornar esta equipa de topo."