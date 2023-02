Artur Jorge após o Fiorentina-Braga: "O 2-0 não servia para nada e acabámos por nos expor"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após a derrota com a Fiorentina (3-2) na segunda mão do play-off da Conference League

Análise: "Marcaram dois ou três minutos após o nosso golo e tornou a tarefa mais simples à Fiorentina, teríamos de nos balancear mais para o ataque. Foi pena, num momento em que defendemos mal, fomos penalizados. Nada disto tira mérito de termos feito aquilo a que nos propusemos."

Maturidade: "É uma questão de ambição. O 2-0 não servia para nada, é muito ingrato, tínhamos de ir buscar mais, ir para a frente, com isso acabámos por nos expor em alguns momentos. Em dois momentos de transição em que não fomos tão agressivos para os travar acabamos por sofrer o empate. Tudo isto é consequência do que veio de Braga, teve grande influência."

Rábula do golo anulado e conversa com o árbitro: "O que falámos foi que alguma coisa errou. Víamos no VAR que a bola não tinha ultrapassado a linha. Senti que ele diz a verdade de o relógio ter dado o sinal, alguma coisa falhou. As tecnologias falham. E ainda bem porque foi revertido. Da mesma forma que o VAR erra, que o VAR com imagens paradas consegue mesmo assim errar, não só na nossa liga. Nada é totalmente fiável."

Dérbi: "Encaramos com a mesma serenidade e ambição. Tivemos outra vez o apoio, queremos criar o ambiente que queremos, temos de ser muito iguais a nós próprios para ganhar."