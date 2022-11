Artur Jorge após o Braga-Trofense: "Fiquei satisfeito pelo Banza por voltar a marcar"

Declarações do treinador Artur Jorge após o jogo da primeira jornada do Grupo D da Taça da Liga entre Braga e Trofense (3-0)

Sobre o jogo: "A chave passou muito pela seriedade com que a equipa abordou o jogo e a forma como quis ser dominadora. O resultado é o que fica numa competição com margem de erro curta. Foi uma vitória muito convincente e clara.

O golo: "Fiquei satisfeito pelo Banza por voltar a marcar. Fizemos um jogo em que ofensivamente estivemos muito bem, uma vez mais criámos muitas oportunidades, conseguimos três golos, ficaram alguns mais por fazer, mas realço a atitude da equipa de querer ter sempre o controlo do jogo."

Competição: "Houve 11 jogos entre equipas da I e da II Liga [na Taça da Liga] e apenas três da I Liga venceram, sendo nós uma dessas, o que demonstra a dificuldade que as equipas da I Liga tiveram em ultrapassar os seus adversários, é uma competição equilibrada."

Os jovens: "O ponto comum [a Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló e Hernâni] é que são jogadores que vêm da nossa formação, mas olho para eles como jogadores do plantel principal do Braga. Hoje, contribuíram para o jogo, estiveram no momento do terceiro golo em que os três participam e é o primeiro golo do Hernâni com a camisola do Sporting de Braga. Mas, todos têm que se sentir importantes, seja em que competição for".