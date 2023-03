Artur Jorge após o Braga-FC Porto: "As duas equipas acabaram o jogo no chão..."

Declarações de Artur Jorge no final do encontro Braga-FC Porto (0-0), da 25.ª jornada da I Liga

Sobre o resultado: "Sim, fica um sabor amargo pelo resultado. A sensação que tenho é a de estar insatisfeito com o resultado, mas não com o trabalho da minha equipa. Gostei muito do comportamento dos jogadores. Dentro do plano de jogo, a equipa foi sempre comprometida. Fizemos o suficiente para levar deste jogo mais do que um ponto, mas tivemos pela frente um grande adversário. O FC Porto cria sempre grandes dificuldades. Foi um jogo intenso ao longo dos 90 minutos. No último minuto, poderíamos ter feito o golo da vitória.

Chão: "As duas equipas acabaram o jogo no chão face à intensidade do jogo. O jogo foi sempre vivo, em que as equipas procuraram constantemente imporem-se no jogo. Tivemos várias situações de finalização e tirámos o FC Porto da sua zona do conforto. Tivemos muito do que quisemos ser enquanto Braga ao longo dos 90 minutos."

Pódio: "Temos nove jogos para andarmos no pódio. O segundo, o terceiro e, consequentemente, o quarto lugar estão todos em aberto nas jornadas que faltam para terminar o campeonato. Teremos de fazer as contas no final, mas, nesta altura, a época está dentro do nosso objetivo. As possibilidades de chegarmos ao segundo lugar continuam intactas."

Vencer: "Temos de vencer os jogos daqui para a frente para continuarmos a sonhar com o segundo lugar. De outra forma, ficaremos mais próximos do quarto. Temos de vencer os nossos jogos para dependermos de nós próprios para o terceiro lugar."

O título nacional está entregue ao líder Benfica? "Tendo em conta os pontos de diferença para o segundo [FC Porto] e para o terceiro [Sporting de Braga], há uma vantagem confortável de quem está à frente [Benfica]. Estabelecemos micro-objetivos. O nosso foco neste momento é manter o terceiro lugar e tentar chegar ao segundo".