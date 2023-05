Artur Jorge após o Benfica-Braga: "Em nada altera a campanha que esta equipa tem feito"

Declarações de Artur Jorge à BTV após o Benfica-Braga (1-0) da 31ª jornada da Liga Bwin

Ausência de Al Musrati mexeria com a estratégia: "Não foi em função de um jogador, mas do que sabíamos que era necessário. Conter uma entrada forte do Benfica, que prevíamos e aconteceu, para que pudéssemos ter termos a capacidade de lutarmos pelo jogo até ao fim. Fomos capazes, em algumas situações na primeira parte, com algumas transições, principalmente pelo Ricardo, pelo Iuri, pelo Bruma, de chegar a zonas de finalização para podermos finalizar, mas, volto a dizer, uma grande exibição do Braga, estrategicamente a conseguimos fazer o que tínhamos pedido. Os jogadores cumpriram as missões na perfeição, deram tudo, foram até à exaustão. Mais uma vez satisfeito com o trabalho de todos dos jogadores, para podermos sair daqui de cabeça levantada e gratos pelos adeptos. Estamos numa sintonia que nos agrada muito, para podermos atacar os três últimos jogos do campeonato, mais a final da Taça de Portugal, para continuarmos dentro do caminho que queremos, de vitórias. Hoje não foi conseguida, mas nada belisca o trabalho até então".

Iria arriscar se o Benfica não tivesse chegado ao golo: "Fomos tendo um ascendente necessário durante todo o jogo. Fomos em crescendo. Com menos bola na primeira parte, mais capazes na segunda metade. Fomos aproveitando o que nos era possível ter e, de forma paciente e inteligente, ir fazendo o jogo que pretendíamos, para que, na segunda parte, pudéssemos ter mais abordagens à baliza contrária, estarmos mais próximos dela. Sabemos que somos muito fortes no jogo posicional perto da baliza e a prova é que estivemos ali muito próximos de fazer o golo, por infelicidade não o conseguimos, mas a equipa trabalhou imenso na procura do resultado, comprometemos-nos a vir cá fazer um grande espetáculo, lutar pela vitória e, nesse aspeto, estou satisfeito. Os jogadores cumpriram com o que queríamos. Não queríamos este resultado, não levámos os três pontos, que era o mais procurávamos, mas satisfeitos com o desempenho e não com o resultado. Em nada altera a campanha que esta equipa tem feito".

Mensagem aos adeptos: "Este resultado em nada altera a nossa abordagem. Vamos continuar a ser competitivos, vamos procurar já, em casa, voltar a ganhar, porque temos um objetivo muito claro e ele passa por estar no top 3. Portanto, o que queremos fazer é, de uma forma gradual e consistente, como temos vindo a fazer até então, para tentarmos atingir os nossos objetivos, sabendo vamos ter três finais pela frente neste campeonato. Portanto, dar o melhor até ao fim, para que nada fique por dar em relação ao nosso empenho".

