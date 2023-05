Artur Jorge após empate: "Não estou a pensar na final da Taça de Portugal..."

Declarações de Artur Jorge, treinador bracarense, após o Boavista-Braga (1-1), jogo relativo à 33.ª jornada da Liga Bwin.

Braga falhou a oportunidade de segurar o terceiro lugar: "O golo sofrido já depois dos 90 minutos retirou-nos essa possibilidade de confirmar hoje o terceiro lugar. No entanto, valorizo a entrega e o empenho dos jogadores e a ambição que demonstrámos para vir cá ganhar. Não conseguimos, mas sabemos que temos o próximo jogo em casa frente ao Paços de Ferreira, que será determinante para possamos fechar estas contas e atingir o objetivo".

Já pensa na final da Taça? "Não estou a pensar na final da Taça de Portugal, mas em analisar aquilo que ficou para trás e perceber o que poderíamos ter feito mais e o que não deveríamos ter permitido ao adversário. Na próxima semana, temos a oportunidade de pensar no Paços de Ferreira".

Final da época marcado por lesões. Hoje, foi Sequeira no aquecimento: "Vamos passo a passo, focando na valorização que cada encontro deve ter e procurando recuperar jogadores. O Sequeira sentiu-se indisposto no aquecimento deste jogo e ficou de fora. Vamos esperar para perceber. Temos uma série de atletas em recuperação [de lesões] e veremos se irão estar disponíveis para contarmos com eles no próximo jogo".