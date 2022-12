Artur Jorge após derrota pesada com o Sporting: "Jogo que em muito nos envergonha"

Artur Jorge, treinador do Braga

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após a goleada sofrida em Alvalade, com o Sporting, 5-0, nos quartos de final da Taça da Liga.

Análise: "É um resultado pesado, mas é consequência do que nós fomos na primeira parte. Um jogo, em particular na primeira parte, que em muito nos envergonha pelo que fizemos. Nos primeiros 20 minutos, não encontro nada do que é ser Braga. Não fomos braga durante a primeira parte. Sofremos um resultado pesado, somos eliminados, é um momento triste para nós. Jogo triste, muito cinzento da nossa parte. Segunda parte melhor um bocado, mas a primeira parte deitou tudo a perder. Fica marcado pelos primeiros 15/20 minutos."

Razão? "A razão vou debatê-la com os meus jogadores, não fomos iguais a nós próprios, não fomos identidade Braga, o que costumamos ser, não fomos hoje. Vamos debater internamente. Temos de ter a frieza e equilíbrio de debater internamente. O que fica para fora é o resultado, a exibição. Quero pedir desculpa aos nossos adeptos."

Palavras ao intervalo: "Disse que pudéssemos jogar pela honra, pelo respeito por nós próprios e pelos adeptos. Fizemos uma primeira parte que deitou tudo a perder."

Teme que o resultado possa ter repercussões negativas na equipa? "Neste momento o que lamento é termos ficado fora da final four."