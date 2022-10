Artur Jorge após a derrota: "É a única forma que conheço no futebol..."

Declarações de Artur Jorge após o Braga-Union Saint-Gilloise (1-2), da terceira jornada do grupo D da Liga Europa.

Resultado difícil: "Foi um jogo difícil e um resultado ainda mais difícil para nós. Tivemos em largos períodos do jogo maior ascendente sobre o adversário, na segunda parte em particular. Fizemos esse primeiro golo que nos devia ter trazido mais capacidade para fazer um segundo golo, que nos teria dado mais segurança, mas com margem mínima permitimos uma reação do adversário no final."

Elogios ao Braga: "Mais do que ser favoritos [na Bélgica], temos é que ganhar. Partilho que esta equipa merece elogios porque continua a acreditar muito no que podemos fazer. Sou o primeiro defensor deste grupo de trabalho. Perdemos num grupo equilibrado, está tudo em aberto e acredito na minha equipa e tenho a esperança e a expectativa de poder vencer lá também para poder terminar o grupo no lugar que sempre desejei [primeiro]."

Mais sobre o jogo: "Não achei isso [que a equipa nunca esteve confortável no meio-campo]. Achei que estivemos dentro do plano que traçámos, tivemos que ter muita paciência para conseguir desequilibrar o adversário, mas nem sempre conseguimos. Principalmente na segunda parte, fizemos o golo e tivemos mais oportunidades para marcar. O golo devia ter sido o momento para nos serenar e tentar ampliar a vantagem, mas tivemos uma reação que nos obrigou a defender num bloco mais baixo e, quando o adversário parecia satisfeito em levar daqui um ponto, teve depois a felicidade de fazer o segundo golo."

Desilusão: "O estado de espírito é de desilusão. Após a derrota com o FC Porto [4-1], disse que estávamos preparados para reagir. O ponto de semelhança que encontro foi termos perdido os dois jogos. Temos que olhar para os dois, cada um com histórias diferentes, e não nos resta mais nada a não ser continuar a trabalhar, é a única forma que conheço no futebol. Temos que ser ainda mais dedicados para inverter este sentido, temos que saber lidar, o futebol é fértil nisto, é um momento menos bom para nós. No domingo, queremos já dar uma resposta para poder voltar a ganhar e podermos estabilizar no nosso percurso."