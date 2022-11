Artur Jorge antes do Braga-Malmo: "Não esperava estar a fazer contas nesta altura"

Treinador do Braga, Artur Jorge, admite algum demérito e infelicidade nos jogos com o Saint-Gilloise

Expectativas para a última jornada: "Diria que é algo desconfortável estar nesta posição, uma vez que vencer é a única solução e pode nem ser suficiente para seguir em frente. Estamos dependentes de terceiros para passar a fase de grupos. Mas estamos motivados, confiantes e, sendo capazes de fazer a nossa obrigação, ficaremos na expectativa de tentar perceber o que o outro resultado nos dará. Seja como for, em termos de competições europeias já garantimos a continuidade, resta-nos esperar se na Liga Europa ou na Liga Conferência."

Contas na última jornada: "Não esperava chegar a este jogo e fazer contas. Sempre fui muito claro nos objetivos que tinha. Sempre disse, e fui reforçando, que este grupo era muito equilibrado, em que me parecia que todas as equipas tinham os mesmos objetivos. Começámos muito bem, depois entrámos no momento que, quanto a mim, fez a diferença, que foi o jogo em Braga com o Saint-Gilloise, quando perdemos no último instante. E depois, na Bélgica, quando permitimos o empate. Houve demérito nosso, o que nos coloca nesta posição. Mas é a posição real e temos a capacidade de superar este momento, fazendo a nossa parte."

Excesso de confiança em determinados momentos: "Não acho que tenha havido, pois esta equipa tem tido humildade suficiente. Fomos infelizes em Braga, na Bélgica fomos menos competentes e isso faz a diferença, sendo que fomos a única equipa a tirar pontos ao Saint-Gilloise. Este é um grupo com muito equilíbrio, não esperava que ninguém se destacasse, mas esperava mais do Malmo, o campeão sueco e que veio da pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Isto é a nossa realidade, é neste estado que chegamos à última jornada e teremos de fazer o nosso melhor."

Utilização de Sequeira: "O Sequeira treinou algo limitado, mas foi convocado e vamos aguardar pelo último teste antes do jogo, que será feito amanhã."

Prioridade ao campeonato se cair na Conference League: "Não quero colocar esse cenário, porque temos possibilidades de ficar na Liga Europa. Se vencermos, faremos dez pontos, uma pontuação que nos permitiu ir ao play-off na época passada. É esse o objetivo que tenho. Vamos esperar pelo final do jogo."

Jejum de Banza: "Se vai marcar amanhã? Espero que sim, não só o Banza mas qualquer um que possa participar no jogo. Espero que possam estar todos no seu melhor."