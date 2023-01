Artur Jorge antes do Braga-Boavista: "Vou ser chato por ser redutor"

Declarações completas de Artur Jorge na antevisão do Braga-Boavista (sábado, às 20h30), da 16ª jornada da Liga Bwin

O momento do Braga:"Face aos últimos momentos da produção no jogo com o V. Guimarães, estamos motivados, mas também conscientes da importância que temos de dar continuidade ao nosso trabalho para podermos continuar a ganhar. E isso só acontece se tivermos um Braga muito forte, capaz e com o foco total neste adversário."

Emoções do dérbi: "Em relação às emoções do jogo [contra o V. Guimarães], pouco tempo depois tivemos de virar as atenções para o Boavista. Este curto espaço de tempo que tivemos para preparar o jogo de amanhã não nos deu grande margem. Estamos satisfeitos com aquilo que fizemos, mas também estamos focados e determinados em dar seguimento às exibições que temos tido. Temos respeito pelo Boavista, uma equipa bastante complicada de defrontar e que, inclusive, dentro do seu habitual onze, consegue mudar o sistema com os mesmos jogadores, alternando num 4x4x2 com um 3x4x3. Estamos preparados para isso e fizemos o nosso trabalho para ganhar o jogo."

Niakaté e Racic: "Amanhã vamos ver, porque o Niakaté hoje já fez trabalho reintegrado mas parcial, Amanhã vai treinar para percebermos a sua aptidão ou não O Racic vai ser convocado."

Abel Ruiz na seleção de Espanha: "O selecionador espanhol conhece-o bem e sabe a sua qualidade, porque orientou-o nos sub-21. O Abel tem tido um registo muito bom ao serviço do Braga e, quando assim é, fica mais próximo da seleção. Não só ele, porque está a realizar uma temporada bastante boa, mas de outros atletas que têm essa ambição, justificada com aquilo que têm vindo a fazer no clube"

Benfica-Sporting: "[Braga pode ficar a três pontos do primeiro lugar] Sei que não é a resposta que vocês querem e vou ser chato por ser redutor, mas o que me interessa é o resultado com o Boavista. É esse jogo que conseguimos controlar e é esse que queremos ganhar. Só dessa forma conseguiremos manter o nosso registo. A resposta é redutora, mas é real. Como tenho dito aos meus atletas, e não posso fugir desse alinhamento, temos de pensar nos nossos jogos para atingirmos as nossas metas"

Primeira parte com V. Guimarães: "Não diria que foi falta de concentração, mas nem todos os jogos são iguais. Temos consciência que não entrámos bem e não tem a ver com a questão de estarmos focados. Houve alguma insegurança coletiva no jogo, porque falhámos alguns passes, permitimos algum espaço ao adversário e perdemos alguns duelos, Tudo isto deu uma imagem mais pálida daquilo que queremos. É nesse sentido que faço o apelo para que a equipa possa entrar determinada desde o primeiro minuto para sermos capazes de demonstrar o nosso valor"

Mudanças na equipa: "Tenho a felicidade e a facilidade de ter jogadores capazes. Seguramente não será o mesmo onze da Taça de Portugal, mas teremos uma equipa forte, porque temos um plantel que nos dá esse tipo de garantias, como demonstrámos no último jogo, onde os jogadores que entraram tiveram um papel fundamental, dando capacidade ofensiva à equipa. Foram jogadores que entraram e isso valorizo. Taticamente temos algumas variantes e é isso que se quer de uma equipa de topo para lutar por grandes objetivos".