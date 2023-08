Artur Jorge antes do Backa Topola: "O Braga é uma equipa apetecível, houve cuidado nos reforços"

Declarações de Artur Jorge na antevisão do Braga-Backa Topola, partida da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões

Artur Jorge abordou a estreia oficial do Braga para a nova temporada, medindo a condição da equipa para procurar afastar o Backa Topola, equipa da Sérvia que defronta na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O treinador da equipa minhota mostrou satisfação pelos reforços e pela detalhada operação de mercado, que assentou em vários requisitos quanto aos alvos necessários para fortalecerem os minhotos, na comparação direta com os argumentos da época passada.

"A pré-temporada foi preparada de modo a conseguirmos competir ao mais alto nível. Tendo cuidados não só na especificidade destes confrontos como de um mês de agosto carregado de muitos jogos, como assim queremos, tremendo, de elevada exigência. Foi uma pré-temporada feita em cima de muita ambição e compromisso. Essa será a nossa imagem de marca", salientou o timoneiro, não atribuindo um excesso de ansiedade a este ataque à terceira presença do Braga na Champions.

"Tivemos um mês e meio para poder assimilar tudo isto que iríamos ter de viver. Mais do que focados nesse objetivo imediato que é a fase de grupos, tivemos imenso trabalho para aqui chegar e sermos merecedores desta oportunidade. Temos de fazer um esforço por corresponder a esta exigência enorme. Aquilo que queremos fazer depende da nossa entrega", acrescentou Artur Jorge, valorizando a ação no mercado do Braga.

"Entendo que um facto importante foi contratarmos poucos mas bem. Fomos ao detalhe do que era mais importante preencher, procurando experiência e maturidade. Podemos falar da alta exigência competitiva desses atletas, do percurso que já tiveram, de estarem habituados a ganhar. E introduzi-los a uma matriz conquistada aqui dentro a época passada. O Braga é uma equipa apetecível, houve cuidado na seleção dos reforços, estamos satisfeitos com o que vieram acrescentar", precisou Artur Jorge, a propósito da chegada de nomes como Marín, Vítor Carvalho, José Fonte, Rony Lopes ou Zalazar.

O técnico dos guerreiros afastou ainda qualquer ideia de supremacia antecipada no plano teórico: "Esse é o meu trabalho. Tenho tido o cuidado de falar com os jogadores. Não quero que esse entendimento do adversário seja contagioso. Não considero que sejamos favoritos em coisa alguma. Vamos defrontar o 2º classificado da Sérvia, uma equipa já a competir, a ocupar o segundo lugar. Não há favoritismos, quem cá chega fê-lo por mérito. Vamos ter um adversário forte pela frente, sabemos o que devemos fazer para sermos melhores", atestou.