Artur Jorge antes de novo jogo europeu: "Tivemos uma semana muito dura"

Artur Jorge, treinador do Braga

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão ao jogo da Liga Europa com o Saint-Gilloise, marcado para as 17h45 de quinta-feira.

A importância de vencer: "A nossa intenção é ganhar o jogo. O Saint-Gilloise merece-nos todo o respeito e digo isto desde o dia do sorteio dos jogos. Em Braga, foram superiores a nós. Temos que validar aquilo que são os resultados e, de facto, não conseguimos vencer há uma semana. Face aos três jogos finais do grupo, temos que procurar ganhar e temos a humildade de reconhecer que tivemos uma semana muito dura, com resultados que não esperávamos. Vamos transformar essa humildade em capacidade, determinação e ambição. Queremos recuperar os três pontos perdidos em casa vencendo amanhã. Será assim a nossa abordagem de uma forma muito clara".

Após três derrotas seguidas, o estado de alma: "O futebol é sempre feito de momentos. Num momento inicial foi preciso controlar alguma euforia, era necessário meter algumas cautelas em relação à quantidade de vitórias que fomos alcançando; nesta altura, eu e os jogadores também, porque temos conversado sobre isso, temos a noção de que não estamos num momento dramático. É um momento não tão bom em relação aquilo que nós pretendíamos. Tendo em conta a nossa exigência, não estamos satisfeitos e sabemos que temos de trabalhar muito. Só assim, com muita união, poderemos sair deste momento. São os resultados é que ditam se o momento é bom ou mau".

Objetivo de alcançar o primeiro lugar no grupo: "Se tivéssemos vencido o jogo com o Sait-Gilloise em Braga, as coisas seriam nesta altura diferentes. Enquanto for possível em termos matemáticos, quando faltam três jogos para o fim da fase de grupos, temos que ter a ambição de lutar por esse objetivo. Sabemos que estamos em desvantagem em relação ao Saint-Gilloise, mas vamos manter a crença, a motivação e a humildade. Queremos muito vencer os jogos que temos pela frente para mantermos as nossas aspirações".

Mudanças na equipa ou no esquema tático? "Confio muito no nosso processo e no trabalhamos que temos desenvolvido. Continuamos a acreditar naquilo que somos capazes de fazer. E isso consiste em sermos muito dedicados ao jogo, por trabalharmos muito, por termos o compromisso de ganhar, lutando sempre até ao último minuto, isso para além das questões táticas."

Saint-Gilloise: "Não me surpreende nada o Saint-Gilloise. Tive o cuidado de analisar a campanha deles na liga belga e percebi que se trata de um grande adversário, que já disputou pré-eliminatórias da Champions. Está a fazer um trajeto meritório, é muito competente. Tem sido muito forte e, por isso, vai exigir muito de nós".

Gestão a pensar no jogo com o Felgueiras? "O foco é total neste jogo. A seu tempo, pensaremos no próximo".