Artur Jorge: "André Horta tinha um cartão amarelo, isso pesou na minha decisão"

Declarações de Artur Jorge após o jogo da 27.ª jornada da I Liga entre Braga e Estoril (4-1), que decorreu em Braga.

Sobre o jogo: "Este jogo teve o vencedor que teve de ter, um vencedor justo, decidido no detalhe do compromisso, da entrega e da ambição dos meus jogadores. Fomos eficazes em alguns momentos do jogo, enviámos mais duas bolas aos ferros e tivemos mais algumas oportunidades para marcar e isso resume, em termos de números, de forma muito clara grande parte do controlo que tivemos. Ganhámos justamente, fomos uma equipa competente e que se foi divertindo em campo, e isso reflete-se nos resultados que temos tido.

Troca de André Horta por Pizzi: "Aquele momento do jogo pedia-nos isso e o André Horta tinha um cartão amarelo também, confesso que isso pesou na minha decisão. O segundo fator tem a ver com o facto de querermos um jogador que podia jogar em terrenos mais adiantados. O Estoril defendeu muitas vezes perto da sua área com uma linha de seis e queríamos gente com capacidade de passe e de ligação em zonas adiantadas, como foi nos lances do segundo golo e do penálti em que o Pizzi foi determinante."

Sobre Joe Mendes: "Tem sido diferente para ele [Joe Mendes], que partilhou isso connosco. Vinha de um contexto completamente diferente da nossa realidade e da nossa exigência, tentámos que ele se fosse sentindo mais integrado. Hoje jogou do outro lado e tivemos oportunidade de vê-lo a ser feliz num momento que procurou".