Artur Jorge ameaça recorde fixado por Rúben Amorim no Braga

Atual técnico dos minhotos já é o segundo com a percentagem mais elevada de vitórias neste milénio. Em caso de êxito em Alvalade, na Taça da Liga, Artur Jorge (68,97% de vitórias) ficará muito próximo do recorde fixado por Rúben Amorim. Marca de Abel Ferreira foi a última a ser superada.

Apesar de ter passado por um mau bocado entre outubro e novembro, com derrotas caseiras inesperadas frente ao Saint-Gilloise, Chaves e Casa Pia, Artur Jorge já é o segundo treinador com a percentagem mais elevada de vitórias (68,97%) ao leme do Braga neste milénio.

Em 29 jogos, incluindo os cinco em que comandou interinamente a equipa principal, em 2019/20, contabilizou 20 triunfos (e três empates) e poderá aproximar-se significativamente do recorde estabelecido por Rúben Amorim (76,92%), em 2019/20, se levar a melhor sobre o Sporting, em Alvalade, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga, passando de uma percentagem de 68,97% de êxitos para 72,4%.