Artur Jorge agradece "centenas de mensagens" após goleada em Alvalade

Declarações do treinador do Braga na antevisão ao jogo com o Famalicão, marcado para as 15h30 de domingo.

Resposta após goleada: "Nós olhamos para o próximo jogo da mesma forma que temos feito em todos os outros, ou seja, responsabilidade e com exigência pessoal para sermos capazes de vencer, com a mesma ambição de sempre e sabendo que este é o caminho. Temos rapidamente que voltar a ganhar para voltarmos aquilo que tem sido um registo mais comum da nossa parte."

Resultado reincidente com Sporting (5-0) abala animicamente a equipa? "Não, de todo, acho que a confiança que eu tenho é alimentada pelo grupo de jogadores e de homens que tenho. Temos tido, felizmente, nestes últimos dias, a manifestação de centenas de mensagens de apoio para a equipa, e para mim em particular, e desde já a minha gratidão por isso. Significa que estamos no bom caminho, significa que conseguimos olhar muito para além de um resultado de um jogo só. Temos de olhar para aquilo que são os 31 jogos que temos e as 22 vitórias que conseguimos nesse período. É sinal de extrema união para com os nossos adeptos e que estamos no bom caminho."

Resultado pesado com o Sporting: "Relativamente ao resultado, quero olhar para apenas para aquilo que ele vale que são os três pontos que não conseguimos. Fomos inferiores ao adversário, não vale a pena estarmos à procura de explicações. Factos diferentes de um jogo para o outro e condicionantes que nos levam a este resultado. Três pontos perdidos e é dessa forma que temos de olhar. E digo isto porque também já tivemos jogos em que ganhámos por cinco, quatro, seis e isso não foi mais do que três pontos também. Portanto, não fomos capazes de contrariar o nosso adversário e nesta altura estamos aqui completamente determinados e com humildade para vencer o jogo de amanhã."

Reforços: "São jogadores que estão no período de adaptação, em momentos diferentes. São jogadores que seguramente nos vão ser úteis, não sei se desde logo no início ou mesmo durante o jogo."

Preparação para o jogo com o Famalicão: "O João Pedro está a fazer um bom trabalho e nós preparamos o jogo olhando para um Famalicão forte, com todo o respeito que merece, sabendo que é uma equipa diferente daquilo que tivemos na primeira volta, não só na forma como joga mas também como se reforçou."

Ricardo Horta: "O Ricardo falhou os últimos jogos devido a lesão. Já teve alguns treinos esta semana connosco, vamos aguardar para perceber se amanhã pode ou não ser solução."

Aposta nos três centrais: "Preparámos uma solução que podia ser eficiente, mas tendo em conta o resultado percebemos que não foi. E portanto esse jogo está encerrado independentemente da forma como jogamos. O que preparámos não funcionou."

Expectativas elevadas em relação ao Braga: "Acho que as expectativas são colocadas em relação aquilo que é o desempenho. Estamos em terceiro lugar."

Vitinha sem substituto no mercado: "Entendemos que não fazia sentido estar a trazer alguém por trazer, somos criteriosos na chegada de jogadores e acreditamos nos que temos, temos alternativas internas para continuarmos a ser competitivos. O Vitinha é um jogador de extrema qualidade, que justifica o preço [32 milhões de euros] pago por ele."