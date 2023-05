Artur Jorge admite fazer mudanças no onze do Braga antes da Taça

Braga recebe o Paços de Ferreira no sábado, no jogo que encerra a Liga Bwin, às 20h30

Na antevisão do derradeiro jogo da I Liga, sábado às 20h30 contra o Paços de Ferreira, o treinador do Braga confirmou que irá fazer algumas mudanças no onze, não por qualquer tipo de "rotatividade", mas já a pensar na Taça de Portugal e na próxima época: "Não dou oportunidades a ninguém. Mas tendo em conta o que já fizemos esta época, e de forma a perspetivar o futuro imediato, deverão jogar alguns com menos minutos, até para aferir da possibilidade de poderem continuar".

Por outro lado, disse não ver qualquer vantagem pelo facto de o FC Porto, adversário da final da Taça de Portugal, no dia 4 de junho, ainda ter objetivos na I Liga - pode ser campeão no sábado - contrariamente ao Braga que já tem o terceiro lugar garantido, e aproveitou para recordar os recordes que a sua equipa ainda pode atingir, caso vença a formação de César Peixoto: "Superar a melhor pontuação de sempre do clube, o melhor registo de golos marcados e de vitórias", concluiu.