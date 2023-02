Declarações do treinador do Braga, no final do encontro com o Arouca (2-0), referente à 21ª jornada da Liga Bwin

Reação ao triunfo: "Uma vitória muito justa. Assenta bem. Soubemos sofrer. Sabíamos que íamos ter pela frente um Arouca forte. Tudo saiu bem com o golo no primeiro minuto, mas preparámos bem esse momento. Foi importante para a equipa. Na segunda parte, notou-se alguma falta de frescura. O corpo não obedeceu à cabeça. Demos uma grande prova de caráter."

Onze e opções: "Não fiz as minhas escolhas em função do jogo de quinta-feira. Queria o melhor onze. Não tivemos em consideração o jogo passado e o seguinte. A minha mensagem foi essa: era importante olhar para todos os jogos com o respeito máximo pelos adversários. Fizemos aquilo que foi possível. Ganhar era o mais importante. Em momentos, sentimos que os adeptos nos agarraram. Encontrámos forças para ir em busca de um segundo golo, que acabou por acontecer."

Leia também Sporting "Coates que apanhe o voo e nós vamos buscá-lo" Presidente do Nacional, clube do Uruguai onde foi formado Coates, volta a abrir as portas do clube ao central que um dia quer voltar a casa

Importância do campeonato: "O importante é o campeonato, é onde queremos estar de corpo e alma e queremos fazer uma prova memorável."

1-0 aos 18 segundos: "Preparámos esse momento para demonstrar aquilo ao que íamos. Saiu tudo bem, é verdade, mas fizemos por isso. Vocês viram o número de jogadores que colocámos perto da baliza contrária. Depois, a finalização do Abel Ruiz é excelente."