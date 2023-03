Artur Jorge, a utilização de Bruma e Pizzi e as críticas de Ricardo Horta: "Não falei propositadamente"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão do jogo frente ao Rio Ave, no domingo, às 20h30 no Estádio Municipal de Braga.

Utilização de Bruma e Pizzi pouco regular: "Somos uma equipa que está nas posições cimeiras e é uma garantia de qualidade na equipa; os jogadores que contratámos vieram acrescentar qualidade. Temos todos preparados para dar resposta. Estão completamente integrados e em igualdade com os outros."

Críticas de Ricardo Horta à arbitragem: "Eu não falei propositadamente para não ser penalizado pelo que pudesse dizer. O que temos aqui é uma mensagem muito clara: ninguém se rende todos trabalharmos para ganhar para daqui são mais 12 finais. A declaração é do Ricardo e vou resumir-me à declaração do Ricardo."