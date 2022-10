Artur Jorge: "A pressão que vocês procuram colocar não me põe qualquer peso em cima"

Declarações do treinador Artur Jorge na antevisão do Felgueiras-Braga, partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal

Na antevisão da visita este domingo a Felgueiras, onde defronta a equipa da série A da Liga 3, no Estádio >Dr. Machado de Matos, Artur Jorge, treinador do Braga, assumiu que não está "satisfeito com o desempenho defensivo" que a sua equipa teve nos últimos jogos. Os arsenalistas sofreram duas derrotas para o campeonato e perderam e empataram com os belgas do Saint-Gilloise, para a Liga Europa.

"Esta competição, que diz muito ao clube, onde temos bons desempenhos, o objetivo é vencer amanhã o Felgueiras para podermos iniciar esta caminhada da melhor forma, mas também, porque respeito o adversário e procuraremos ser superiores."

É altura de repensar a estratégia e correr riscos?

"Não. Vamos seguramente reforçar e consolidar, procurar sermos melhores na nossa forma de jogar. Temos treze jogos e parece-me que temos margem de crescimento, de evoluir favoravelmente e chegar mais vezes ao sucesso. Os riscos são inerentes à competição, as equipas que jogam em escalões inferiores procuram sempre causar surpresa. Espero, não só eu, que a equipa esteja preparada. Temos de ser muito sérios para ter sucesso e ultrapassar este adversário, que será bastante difícil."

O melhor que levamos desta vida são os filhos e não são raras as vezes que nos transmitem força e conselhos. Agora, neste ciclo de três derrotas e um empate, o que é que o Artur lhe disse lá dos Emirados Árabes Unidos (joga no Al Bataeh)? Alguma coisa dos erros defensivos, por exemplo?

"Tenho sentido apoio, não só dele, mas também de muitos que gostam do Braga. Temos tido a felicidade de sentir essas mensagens de apoio para podermos continuar no nosso caminho. A minha análise tem a ver mais com a racionalidade do momento, temos por missão criar felicidade, não é à toa que temos tido médias de 15 mil adeptos [em casa], temos por missão criar bons espetáculo. As pessoas estão satisfeitas com as nossas exibições."

Este jogo com o Felgueiras, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, sendo a eliminatória, cria mais pressão?

"A competição é desta forma que está. Não há segundo jogo. A pressão que vocês procuram colocar não me põe qualquer peso em cima. Sei o que temos feito, sei a forma como perdemos, mas continuamos a ser o melhor ataque da Liga, temos o melhor marcador da Liga Europa [Vitinha, com quatro golos]. Conheço bem a equipa do Felgueiras, que se renovou este ano, e implica da nossa parte olhar para o jogo de forma direta e procurando-o vencer".