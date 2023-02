Artur Jorge: "A expulsão de Bah muda claramente o jogo"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, à RTP 3, após a vitória sobre o Benfica nos penáltis, nos quartos de final da Taça de Portugal.

Passagem justa: "Não tenham grandes dúvidas que é uma vitória e uma passagem justa do Braga. Tivemos a oportunidade de frente aos nossos adeptos - e mais uma vez a minha gratidão para com eles, pela forma como nos apoiam -premiá-los pelo que fizemos ao longo dos 120 minutos. Sairmos daqui com a passagem é algo extraordinário para nós. Estamos muito satisfeitos pelo que fizemos, ultrapassando este adversário poderoso e difícil de bater."

Expulsão de Bah ajudou? "É evidente que sim. Ajuda-nos a mudar um bocadinho aquilo que era o jogo até então. Tivemos uma oportunidade em que o Benfica fez golo de bola parada. Um jogo que estava equilibrado naquele momento, o Benfica acabou por ter mais posse de bola, tentando gerir essa vantagem. Estávamos a ter dificuldade em contrariar essa forma de jogar. Até porque somos uma equipa que gosta de ter bola, de atacar constantemente. Não tendo bola, senti que a equipa estava algo desconfortável. A verdade é que a expulsão muda claramente o jogo a nosso favor. Justa, na minha opinião. Ajuda, porque imediatamente após a expulsão fizemos o empate, e aí sim fomos uma equipa muito mais dominadora, que esteve sempre com muita atenção e cuidado às transições do Benfica. Controlámos bem esses momentos. Não tivemos a velocidade mais indicada para podemos ser mais eficazes nas oportunidades que criámos. Contabilizo cinco ou seis na segunda parte e uma bola no ferro ao minuto do 90 e qualquer coisa que nos podia impedir de ir para prolongamento. Um jogo difícil e duro do ponto de vista físico, mas merecido, que animadamente nos dá conforto por ultrapassar mais uma eliminatória."

Época de sonho? "A minha ambição sempre foi fazer mais e melhor. Sei que este é o resultado do nosso trabalho. Trabalhamos imenso, sacrificamos muito, temos muita paixão pelo nosso clube, por aquilo que fazemos, entregamo-nos diariamente. Isto é consequência desse trabalho, quando assim não for, os resultados não aparecem. Queremos sempre mais e mais. Aquilo que fizemos hoje é mais etapa concluída, encerrada já, para daqui a três dias podermos estar na Madeira a disputar e tentar vencer o jogo com o Marítimo. É o que queremos, mas é consequência do nosso trabalho e empenho que depositamos na ambição e crença que podemos fazer mais e melhor."