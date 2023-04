Artur Jorge: "A exigência que coloco aos meus jogadores é máxima..."

Declarações de Artur Jorge após o Nacional-Braga (0-5), primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal

Sobre o jogo: "O segredo desta vitória foi a forma como encarámos o jogo. Tínhamos falado que era necessário ter a grande ambição que temos demonstrado ao longo de toda a temporada, mas também com o máximo respeito pelo adversário, olhando para o jogo com toda a seriedade. A partir do momento em que o fizemos simplificámos as coisas para nós. Tivemos bons momentos de futebol, o jogo sempre controlado, fizemos cinco golos porque fomos muito eficazes, mas também constantemente à procura da baliza contrária. Portanto, um resultado que se aceita e que considero justo."

Gesto de descontentamento quando Rodrigo Gomes desperdiçou uma oportunidade: "Do primeiro ao último minuto, a exigência que coloco aos meus jogadores é máxima. Tenho dito isto desde a primeira jornada em que fui falando que era importante estarmos ligados e empenhados do primeiro ao último minuto e a dar sempre o nosso melhor. Quando ocorre algum erro é normal uma reação, mas sempre no sentido de promover no atleta uma reação para podermos fazer melhor a seguir."

Rigor e exigência: "É importante esta exigência que temos de ter connosco para que possamos querer sempre mais. Esta tem sido a nossa atitude e dessa forma nós vamos sempre à procura de mais."

Adeptos: "Quero aproveitar para agradecer aos nossos adeptos que desde o primeiro minuto até ao fim estiveram sempre num apoio constante. Satisfeito também com eles pelo que exigem de nós para que possamos fazer mais e melhor."

Eliminatória resolvida: "Demos um passo muito grande em relação à final. Este resultado dá-nos algum conforto, temos entretanto dois jogos de campeonato até fazermos o jogo que fechará esta eliminatória. Sabemos que estamos bem encaminhados, faltam ainda 90 minutos, com uma larga vantagem nossa, mas com ambição de vencer o segundo jogo em Braga. Nesta altura, estamos concentrados no jogo com o Gil Vicente e a seguir temos o Casa Pia, dois jogos que queremos vencer para manter o nosso registo no campeonato".

