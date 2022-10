Artur Jorge: "A este nível, não podemos ter estes momentos..."

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após o empate a três golos em casa do Saint-Gilloise, da quarta jornada da Liga Europa.

Análise do empate: "Nós fizemos um bom jogo, um resultado que não nos agrada, mas um bom jogo. Os jogadores foram muito bravos na luta do primeiro ao último minuto. Uma primeira parte dominada por nós, onde conseguimos controlar o jogo previsível do adversário. Fomos eficazes, marcámos três golos, mas um erro infantil aos dois minutos da segunda parte dá o 3-2 ao adversário, dá-lhes um novo alento e condiciona-nos, porque a vantagem diminui. Depois sofremos o terceiro golo e lamentamos sofrer dois golos em 15 minutos, porque a este nível, a sermos uma equipa com aspirações, experiente, não podemos ou não devemos ter estes momentos, que condicionam o resultado e marcam este resultado."

Contas do grupo: "Não sei o que vamos ter daqui para a frente. Faltam dois jogos, está tudo em aberto. Este jogo era importante, mas não decisivo. Temos um ponto somado aqui, vamos esperar para, no final, fazermos as contas e ver de que forma é que este ponto nos ajuda, ou não, no nosso objetivo."

Mais Braga em relação ao último jogo europeu: "Mais Braga, fomos mais dominadores. É a ideia que todos queremos deste Braga, aqui e ali com mais qualidade, mais eficácia e estivemos até ao fim à procura da vitória, na tentativa de chegar ao quarto golo, também com a entrada do Banza no fim, mas não conseguimos. As coisas estiveram equilibradas até ao final, daí também o resultado."