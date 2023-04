Artur Jorge a descida no ranking da UEFA: "O foco é nós, enquanto clubes, termos a capacidade de perceber..."

Declaração de Artur Jorge na antevisão do Braga-Gil Vicente, partida da 28ª jornada da Liga Bwin

Rendimento de Banza: "É mais um jogador que temos aqui. Fez, de facto, um grande jogo na Madeira, à imagem de outros em que teve menos minutos. É para isto que temos um plantel recheado de qualidade e de várias opções. Preparar e ter as equipas contando com os jogadores em momentos diferentes do jogo. Satisfeito com o rendimento, da mesma forma que estou satisfeito com o rendimento de outros. Amanhã vamos apresentar o melhor onze."

Diferentes opções a nível tático: "Precisamos de ter jogadores capazes de nos dar resposta a variantes táticas que podemos criar e dinamizar em termos de coletivo. Jogadores capazes de poder dar resposta numa outra posição diferenciada, independentemente do desenho tático. A importância tem a ver com as dinâmicas que queremos implementar."

Rendimento do banco: "Não gosto de fazer comparações através de jogadores que iniciam ou que partem do banco. Temos jogadores capazes de dar resposta aquando das oportunidades, que podem surgir em cinco minutos como podem surgir em 90'. Não faz grande sentido destacar ou isolar aquilo que é a nossa capacidade concretizadora.

Descida de Portugal no Ranking da UEFA: "Tem consequências imediatas porque perdemos um lugar nas competições europeias. Para nós, enquanto Liga, é um dado negativo face às nossas aspirações, isto na medida em que temos equipas capazes de dar resposta e de conseguir melhores performances nas competições europeias. Nesta altura, o foco é nós, enquanto clubes, termos a capacidade de percebermos que temos de ser mais capazes em termos de competições europeias para podermos levar Portugal a subir no ranking. A França também está próxima, estamos todos juntos com os Países Baixos, e esperamos ser capazes de podermos ultrapassar para recuperarmos ou até melhorarmos a posição. Dessa forma teremos mais equipas na UEFA, o que seria excelente para não ficarmos reduzidos apenas às competições internas".