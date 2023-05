Declarações do treinador do Braga após o triunfo por 3-0 frente ao Paços, na última jornada do campeonato.

A temporada: "É uma sensação de grande satisfação sobretudo pelo terceiro lugar que depois nos levou a novos registos. Fizemos uma época histórica, superámos todos os números, a equipa foi brilhante, muito competente e, acima de tudo, com grandes homens, com um grande sentido de conquista e o sentimento é de missão cumprida. É justo o terceiro lugar, fomos consistentes durante os 34 jogos e essa consistência foi o grande segredo do Braga. Basta recordar que nas últimas nove épocas em que houve 34 jornadas, estes 78 pontos dariam para sete terceiros lugares e dois segundos, o que diz bem da época histórica e de grande valor que fizemos e que tem que ficar registado da forma como merece, com justiça e mérito."

Classificação: "As equipas ficaram nos lugares que tinham que ficar, os que foram primeiros e segundos foram mais consistentes ainda. A classificação é justa, isto não é só um jogo, são 34, e quem lá chegou, é com mérito."

Treinador com dois dos três terceiros lugares no Braga: "Como devem calcular, não posso estar mais satisfeito, é um facto importante. [Em 2019/20] Tenho um contributo menor do que agora, mas quando cheguei, estávamos em quarto lugar, com cinco pontos de atraso [para o Sporting], recuperámo-los e ficámos em terceiro. Dois terceiros lugares valorizam o nosso trabalho do dia-a-dia, vivemos quase 24 horas para o Sporting de Braga e isso traz resultados, que são estes, de excelência, uma época tremenda."

Al Musrati: "Está completamente recuperado, precisava de tempo de jogo e fez estes 60 minutos, a substituição já estava programada."

Diferença cada vez menor para os grandes: "A minha missão é fazer com que o Braga possa crescer e não estou preocupado com o que os rivais possam fazer, mas com o que nós podemos fazer. O Braga pode e tem que crescer de várias formas. Quero partilhar esta conquista com os adeptos, foi também o melhor registo de assistências em casa, o que é um sinal evidente de satisfação e eles fazem falta, fizeram-nos ganhar alguns jogos".